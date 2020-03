Côte d’Ivoire: 3,5 tonnes d’écailles de pangolin détruites par les autorités

Plus de 3 tonnes d’écailles de pangolin saisies en Côte d’Ivoire en 2017 et 2018 par l’Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée (UCT), ont été incinérées, mardi à Abidjan, à l’occasion de la Journée internationale de la vie sauvage.

« Nous détruisons ces saisies, nous avons voulu le faire en toute transparence et nous allons continuer de le faire et ceci va participer de la lutte contre ce trafic et la répression contre ce trafic », a déclaré le ministre ivoirien des Eaux et forêts, Alain-Richard Donwahi. Ces écailles partaient pour l’Asie avec des ivoires qui ont été par ailleurs saisis.

L’écaille de pangolin est très recherchée dans la médecine traditionnelle chinoise au Vietnam et généralement en Asie. Le prix peut aller en Asie jusqu’à 1.000 dollars le kg alors qu’en Côte d’Ivoire il ne dépasse pas les 23 dollars.