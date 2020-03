Tunisie : Plus de 140 enfants tunisiens bloqués dans les zones de conflit (Observatoire des droits et des libertés en Tunisie)

Plus de 140 enfants tunisiens sont actuellement bloqués dans les zones de conflit armés en Syrie (104) et en Libye (36) et vivent dans des conditions inhumaines et risquées, selon les statistiques de l’observatoire des droits et des libertés en Tunisie.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Tunis, Anouar Awled Ali, président de l’observatoire a signalé que les chiffres parvenus à l’observatoire indiquent que les enfants tunisiens bloqués en Syrie sont 58 filles et 46 garçons et sont dans leur majorité (88) âgés de moins de 13 ans sachant que 78 d’entre eux sont nés en Syrie.

L’intervenant a ajouté que 65% des parents de ces enfants sont des Tunisiens qui sont décédés, 25% sont dans les prisons et 5% ont été rapatriés et sont actuellement dans les prisons tunisiennes.

S’agissant de la situation en Libye, l’intervenant l’a qualifiée de meilleure qu’en Syrie puisque les 36 enfants sont dans les prisons libyennes avec leurs mamans sachant que 9 d’entre eux ont été rapatriés en Tunisie grâce aux efforts de l’Etat tunisien qui restent, selon lui, insuffisants puisque l’enfant n’est en aucun cas responsable des actes de ses parents.