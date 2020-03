Nigeria : 14 morts dans le  nouveau bilan de l’attaque contre une base militaire 

Le nouveau bilan de l’attaque d’une base militaire dans l’Etat du Borno, le mercredi, au nord-est du Nigeria, fait état de 14 morts et une trentaine de blessés, selon des sources sécuritaires et locales.

Les assaillants du groupe de Boko Haram dirigée par Abubakar Shekau sont arrivés à l’aube à bord de camions militarisés et ont mené un raid sur la base de la ville de Damboa, à la frontière avec la forêt de Sambisa.

Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait quelque 35.000 morts depuis 2009 et près de deux millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leurs foyers, selon l’ONU. Il s’est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins.