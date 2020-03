Coronavirus: Africa CEO Forum d’Abidjan est reporté

Les organisateurs ont annoncé que l’Africa CEO Forum d’Abidjan, qui devait rassembler dans la capitale ivoirienne les 9 et 10 mars plus de 1.800 décideurs économiques et politiques dont plusieurs chefs d’Etat, a été reporté à une date ultérieure en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19.

« AFRICA CEO FORUM mobilise chaque année 1800 chefs d’entreprises, investisseurs, décideurs politiques et 145 journalistes venus de plus de 70 pays, africains et internationaux, pour mettre en lumière les axes de développement du continent et de ses entreprises », selon le dossier de presse du forum.

Africa CEO Forum est un événement consacré au secteur privé africain. L’événement est organisé par le groupe Jeune Afrique et l’IFC. Il a été créé en 2012 par Amir Ben Yahmed, directeur général du Groupe Jeune Afrique.