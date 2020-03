RDC : premier centre de radiothérapie à Kinshasa

Le président congolais, Félix Tshisekedi, a inauguré dimanche le premier centre de radiothérapie en République démocratique du Congo, au centre hospitalier Nganga à Kinshasa.

Ce centre de radiothérapie va permettre à la population congolaise la prise en charge et le traitement du cancer à moindre coût et dans de meilleurs conditions.

La radiothérapie est un traitement locorégional des cancers. Elle consiste à utiliser des rayonnements (on dit aussi rayons ou radiations) pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier.

L’irradiation a pour but de détruire les cellules cancéreuses tout en préservant le mieux possible les tissus sains et les organes avoisinants.

Plus de la moitié des patients atteints d’un cancer sont traités par radiothérapie à une étape de leur parcours de soin.