Sahel : les Etats-Unis d’Amérique nomment leur premier émissaire 

Les Etats-Unis ont nommé leur premier émissaire pour le Sahel, Peter Pham, qui s’occupait de l’Afrique des Grands Lacs.

Le nouvel émissaire s’est dit sur Twitter « reconnaissant » d’avoir « l’honneur » d’être le premier à occuper ce poste, et impatient de s’attaquer avec ses collègues et partenaires internationaux aux « défis sécuritaires et humanitaires » de la région.

Nommé en novembre 2018 émissaire pour l’Afrique des Grands Lacs, Peter Pham était auparavant vice-président du cercle de réflexion Atlantic Council à Washington, dont il dirigeait le programme sur l’Afrique.

Ce nouveau poste est créé par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo pour lutter contre la multiplication des violences liées à Al-Qaïda et l’organisation État islamique dans la région du Sahel alors que le pentagone avait décidé de réduire la présence de ses forces militaires dans cette zone, pour un redéploiement vers l’Asie.