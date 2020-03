Djibouti : amélioration de la qualité de l’enseignement 

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, a confirmé lors d’une réunion dans la capitale, que les pouvoirs publics vont mettre en place un projet de transformation de l’école basé sur la qualité, l’exhaustivité et l’éducation préscolaire. Ce projet entrerait en vigueur d’ici 2024.

Le ministère djiboutien de l’éducation cherchait à mettre en œuvre de nombreux systèmes visant à améliorer la qualité de l’éducation en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité plutôt que sur la quantité, avec l’objectif de développer les compétences des élèves, en particulier des élèves du primaire.

Le ministère a ajouté que de nouveaux programmes d’enseignement plus modernes et adaptés aux exigences modernes et aux développements scientifiques modernes seront adoptés dans ce cadre.