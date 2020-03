Soudan : USA condamne fermement la tentative d’assassinat du Premier ministre soudanais

Les États-Unis d’Amérique ont condamné la tentative d’assassinat, lundi, du Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok à Khartoum, tout en réitérant leur soutien ferme au gouvernement de transition dirigé par les civils au Soudan

« Nous continuons de suivre la situation de près et sommes prêts à aider le gouvernement soudanais dans la mesure du possible », a déclaré dans un communiqué la porte-parole du département d’Etat, Moragn Ortagus.

Les États-Unis « soutiennent fermement » le gouvernement de transition dirigé par des civils au Soudan. « Nous sommes avec lui et le peuple soudanais dans leur quête de paix, de sécurité, de prospérité, de démocratie et d’égalité », a-t-elle ajouté.

Pour rappel, une bombe a explosé lors du passage du convoi de M. Hamdok au niveau de la zone de « Kober », au nord-est de la capitale soudanaise. Et selon des témoins, une fusillade avait éclaté entre les agents de sécurité et des hommes armés non identifiés.