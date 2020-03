Coronavirus: propagation du virus en Afrique

Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, la majorité des pays africains qui étaient épargnés, ont confirmé la contamination de certaines personnes africaines ou étrangères.

Actuellement, plus de 181 cas ont été recensés avec 5 décès dans les différents pays de l’Afrique du nord au sud et de l’est à l’ouest.

Ces chiffres plus au moins faibles par rapport aux autres continents s’expliqueraient par le manque des moyens de dépistage de l’infection dont disposent les structures médicales ainsi que la faible densité de population dans de vastes régions.

La suspension des vols avec les pays asiatiques et européens, l’annulation des meetings des rassemblements nationaux et internationaux, les foires commerciales, les concerts, les événements sportifs et culturels, contribuent également à diminuer les risques de contamination.

Sur le plan sanitaire et économique, l’impact « proportionnel » de cette pandémie serait plus au moins identique en l’Afrique que sur le reste du monde.