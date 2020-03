République centrafricaine : l’ONU condamne l’attaque menée par des anti-Balaka qui a tué un casque bleu burundais

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a condamné fermement, mardi, l’attaque perpétrée dimanche par des éléments anti-Balaka contre les autorités locales de la ville de Grimari, dans la préfecture de la Ouaka, en République centrafricaine (RCA), qui a tué un casque bleu burundais.

« Les soldats de la paix des Nations-Unies ont affronté les assaillants et un Casque bleu burundais a été tué. Le Secrétaire général présente ses plus sincères condoléances à la famille de la victime, ainsi qu’au Gouvernement et au peuple burundais », a indiqué son porte-parole à New York.

M. Guterres condamne aussi fermement une autre attaque perpétrée le même jour par des éléments présumés du « Rassemblement patriotique pour le renouveau de la Centrafrique » (RPRC) et du « Parti du Rassemblement de la Nation Centrafricaine » (PRNC) contre une patrouille de la mission onusienne de paix MINUSCA, sur l’axe Ndélé -Birao, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran. Un Casque bleu pakistanais a été blessé durant cette attaque.

Malgré un accord de paix signé il y a un an par 14 groupes rebelles et le gouvernement, qui a permis une baisse des violences, des affrontements violents secouent toujours la Centrafrique, et les groupes armés contrôlent encore deux tiers du territoire.

Le 7 mars, un employé centrafricain de la Minusca avait été assassiné et son corps retrouvé criblé de balles dans le nord, où d’autres groupes armés s’affrontent.