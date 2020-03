Coronavirus : le Président algérien M. Tebboune annonce une série de décisions dans son discours

M. Abdelmadjid Tebboune, premier Président élu démocratiquement en Algérie, a annoncé mardi dans son discours à la nation, une série de décisions pour faire face à la propagation du coronavirus.

Il s’agit de la fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays voisins, avec la possibilité d’autoriser le déplacement des personnes dans des cas exceptionnels ; la suspension immédiate de toutes les liaisons aériennes de et vers l’Algérie, après les avions cargos qui ne transportent pas de passagers ; la fermeture immédiate du trafic maritime, à l’exception des bateaux de transport de marchandises ; la stérilisation immédiate des moyens de transports publics et des gares de transport de voyageurs, dans tout le pays, l’interdiction des rassemblements et des marches quelle que soit leur forme ou objectif la suspension de la prière du vendredi et des prières collectives et fermeture de tout foyer suspect de l’épidémie.

D’autres mesures ont été prises comme l’interdiction d’exporter tout produit stratégique, soit médical ou alimentaire, jusqu’à la fin de la crise, et ce pour sauvegarder le stock stratégique national ; la suspension de la prière du vendredi et des prières collectives dans les mosquées, et fermeture des mosquées ; la Lutte contre les spéculateurs inconscients qui n’ont aucune honte de profiter de la psychose du citoyen pour stocker les produits de première nécessité pour créer la pénurie et augmenter les prix ; Chercher et démasquer l’identité de ceux qui diffusent des informations fausses et trompeuses qui cherchent à semer la confusion afin de maintenir le citoyen dans une situation de peur et de psychose ; l’augmentation des capacités des hôpitaux notamment en lits de réanimation ; la mise en place d’un plan à long terme pour éviter le retour d’une telle épidémie et la sensibilisation dans les médias, avec la participation des spécialistes et des hommes de religion.