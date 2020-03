Coronavirus : le président tunisien annonce un couvre-feu 

Un couvre-feu de 18h à six heures du matin, à partir de mercredi, est décrété par le président tunisien Kaïs Saïed pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus.

« Le couvre-feu sera instauré à partir de demain mercredi de 18h jusqu’à 6heures du matin sur tout le territoire tunisien », a précisé le chef de l’Etat dans un discours à l’adresse du peuple tunisien.

Il a relevé que les forces de sécurité et l’armée ont reçu l’ordre de patrouiller le territoire à partir de mercredi.

Tout en appelant à la solidarité, il a mis l’accent sur la nécessité de limiter les déplacements, mais plus encore d’éviter les rassemblements et ce dans le but de contrer la propagation du virus.

Mardi, le chef du gouvernement tunisien Elyès Fakhfakh avait annoncé une série de mesures pour limiter la propagation du Coronavirus en Tunisie où 27 cas ont été enregistrés.

Ces mesures portent notamment sur la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à tous les vols commerciaux, à l’exception des transferts de marchandises et certains vols de rapatriement.

Il a également été décidé d’interdire tous les rassemblements dans l’espace public et l’adoption d’un régime de travail à séance unique décalée.