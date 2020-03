Mauritanie : la pandémie du Coronavirus

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a demandé aux citoyens et aux étrangers résidant en Mauritanie à interagir positivement avec les conseils, les recommandations et les consignes émanant des structures publiques qui agissent dans le cadre de l’action globale, intégrée et coordonnée du gouvernement pour faire face à cette épidémie.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a également déclaré que la situation sanitaire est sous contrôle et l’efficacité de l’action du gouvernement sera en fonction du degré de responsabilité et d’engagement de chaque citoyen et de la volonté de tous à respecter les règles de précaution édictées par les services de santé pour éviter tout risque de contamination et à suivre rigoureusement les recommandations des services spécialisés et des structures publiques en charge du suivi de la propagation du fléau.