Afrique : l’OMS donne l’alerte contre le Coronavirus

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a appelé le continent africain à « se réveiller » et à « se préparer au pire » face à la propagation de la pandémie.

L’Afrique reste encore peu touchée par la pandémie, même si le nombre de cas augmente rapidement.

« Le meilleur conseil à donner à l’Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd’hui », a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, alors que les pays africains réagissent en ordre dispersé.

Le nombre total de cas de contamination au coronavirus s’élevait mercredi à plus de 600 dans toute l’Afrique, dont 16 décès (6 en Egypte, 6 en Algérie, 2 au Maroc, 1 au Soudan et désormais 1 au Burkina).

Les pays d’Afrique du Nord sont les plus touchés et l’Egypte est celui qui recense le plus de cas (près de 200).

En Afrique subsaharienne, l’Afrique du Sud (56 millions d’habitants), principale puissance économique avec le Nigeria, compte le plus grand nombre de cas (près de 120).

Plus de 30 pays africains sur 54 sont touchés pour l’instant par le coronavirus.

Plusieurs pays africains sont pauvres ou précaires malgré leurs ressources naturelles riches en or, diamants, pétrole, gaz, et différents minerais, sont confrontés à la sécheresse, le terrorisme, la criminalité et les affrontements interethniques.