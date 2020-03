Afrique du Sud : crise économique avec le COVID 19

La crise actuelle causée par la pandémie Du Coronavirus pourrait être plus profonde que la crise financière mondiale de 2008, notant que la situation budgétaire extrêmement précaire de l’Afrique du Sud devrait empirer dans l’avenir avec un alourdissement de la dette, une baisse des recettes fiscales et des conditions d’emprunt de plus en plus serrées pour le gouvernement et les entreprises publiques.

Les économistes deviennent de plus en plus pessimistes dans leurs prévisions de croissance pour l’Afrique du Sud, estimant qu’une contraction est devenue presque certaine pour l’ensemble de l’année 2020.

Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize a signalé que le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique du Sud dépassera les 200 vendredi.