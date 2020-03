Côte d’Ivoire : promulgation de la nouvelle loi constitutionnelle

Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé, jeudi à Abidjan, à la signature de l’acte portant promulgation de la nouvelle loi constitutionnelle. La promulgation de cette loi, qui met fin à la procédure de révision constitutionnelle initiée par le Président de la République, fait suite à son adoption par le Parlement réuni en Congrès et à la décision de conformité rendue par le Conseil Constitutionnel.

La Constitution du 08 novembre 2016 ainsi modifiée, garantit avec ces nouvelles dispositions, un meilleur fonctionnement de l’Exécutif, permet la continuité institutionnelle du Parlement, instaure une organisation plus efficace du Pouvoir judiciaire et renforce la stabilité politique et institutionnelle dans le pays.