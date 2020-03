Camps de Tindouf: le polisario cacherait-il d’autres cas de coronavirus ?

Fadel Beika, dissident du polisario et ancien détenu, a révélé que le mouvement séparatiste a interdit les visites aux détenus dans la prison de « Dhaibia » de sinistre réputation, où des maladies sont apparues parmi les prisonniers.

Lui-même ancien détenu dans les geôles du polisario, Fadel Beika assure que la situation de plusieurs prisonniers souffrant de fièvre est d’autant plus inquiétante que les chefs du polisario leur refusent toute assistance médicale ou soins.

Ces inquiétudes parmi les prisonniers et leurs familles augmentent à mesure que s’accroissent les soupçons de cas de Coronavirus dans les camps de Tindouf, où aucun moyen de dépistage ou de tests n’est mis à la disposition de la population par l’Algérie.

Les préoccupations deviennent plus grandes quant au risque de déclenchement d’un foyer de contamination dans les camps, une zone de non droit où l’Algérie a abandonné ses pouvoirs au polisario.

Des ONG et plusieurs personnes qui avaient fui les camps avec leurs enfants, avaient alerté l’opinion internationale sur le décès de deux personnes soupçonnées d’avoir contracté le coronavirus et enterrées dans le plus grand secret par le polisario.