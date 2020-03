Nigéria : fraude à la BAD

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) dont le siège est à Abidjan en Côte d’Ivoire, a annoncé l’exclusion de Beulah Universal Link Resources Limited pour 36 mois et Bluestream Systems and Device Limited pour 12 mois, deux entreprises enregistrées au Nigeria, annonce un communiqué de l’institution financière africaine.

Une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque a établi que Beulah Universal Link Resources Limited et Bluestream Systems and Device Limited se sont livrées à des pratiques frauduleuses dans le cadre de leur offre conjointe présentée dans le cadre du projet d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement en milieu urbain, mis en œuvre dans l’état de Oyo au Nigeria.

Lors de leur participation à un appel d’offres pour les contrats de construction et de réhabilitation de réservoirs d’eau, ces entreprises ont déformé leurs qualifications pour l’obtention de ces contrats, selon la BAD.