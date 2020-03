Nigeria : les réserves de pétrole

Selon le département des Ressources pétrolières (DPR) de la société publique nigériane de l’or noir (NNPC), les ressources actuelles de pétrole du pays s’épuiseront dans 49 ans.

« Le taux d’épuisement des réserves de la fédération et leur durée de vie sont respectivement de 2,04 % et 49,03 ans », a indiqué une étude menée par les analystes de la société. Les réserves, qui s’élevaient à 37,45 milliards de barils en 2014, sont tombées à 37,06 milliards de barils en 2015 et à 36,74 milliards de barils en 2016. Elles ont atteint 36,97 milliards de barils en 2017 et 37 milliards de barils en 2018.

Le Nigéria est l’un des rares grands producteurs de pétrole au monde où l’activité exploratoire visant à augmenter les réserves est très faible. Le rythme des découvertes a énormément chuté ces vingt dernières années avec la raréfaction des campagnes d’exploration. Il faut noter que le dernier cycle de licences d’exploration remonte à 2007.