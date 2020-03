Le Premier ministre Boubou Cissé a visité mardi le Centre de Coordination et de Gestion des Crises.



Cette structure interministérielle est mise à la disposition du gouvernement pour faciliter la décision stratégique des plus hautes autorités de Mali.



À la fin de la visite, le Premier ministre a ainsi déclaré être venu pour s’assurer de la fonctionnalité du centre de coordination de crise et voir comment la structure gérait la prévention de la crise du Coronavirus Covid-19.