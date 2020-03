Gabon : réunion des partenaires au développement 

Le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, a tenu, mardi à Libreville, une réunion avec les représentants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de la Banque africaine de développement (BAD), du Système des Nations Unies et de la Banque mondiale (BM).

A cette occasion, les partenaires au développement ont exprimé leur soutien au gouvernement dans la lutte contre la pandémie à Covid-19.



Ce soutien multiforme pour lutter contre le Coronavirus, se traduit par la collaboration déjà active avec le Comité technique du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus d’une part et par un appui financier dans différents domaines tels que la prise en charge, le renforcement des capacités d’accueil des hôpitaux, les laboratoires, les équipements de protection individuelle (EPI), la prévention et la logistique d’autre part.