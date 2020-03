Tchad : 100 soldats tués par Boko Haram à Boma

Au moins 100 militaires tchadiens ont été tués et autres blessés dans une attaque perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram à Boma, dans la province du Lac, a annoncé mardi le président tchadien Idriss Déby Itno.

« Nous avons perdu 92 de nos soldats, sous-officiers et officiers » dans l’attaque qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, « c’est la première fois que nous perdons autant d’hommes », a déclaré le président dans une intervention retransmise sur une chaîne publique.

Selon une source militaire, 24 véhicules de l’armée ont été détruits dont des blindés, tandis que du matériel militaire a été récupéré et emporté sur cinq hors-bords par des éléments de Boko Haram.

Plusieurs militaires auraient été également enlevés par ce groupe terroriste Boko Haram.

La Commission de l’Union africaine a exprimé sa totale solidarité avec le Tchad et le Nigéria suite aux attaques meurtrières et quasi simultanées perpétrées par Boko Haram contre une position de l’armée tchadienne à Boma, dans le Lac Tchad et un convoi de l’armée nigériane à Konduga dans l’Etat du Borno.

Au cours de ces attaques, une centaine de soldats ont été tués et 47 autres blessés du côté de l’armée tchadienne et 70 morts du côté de l’armée nigériane.

Boko Haram, organisation terroriste islamiste, mène depuis quelques années des attaques dans le bassin du lac Tchad, à la frontière du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Cameroun, malgré la présence de forces étrangères françaises (Barkhane), des forces africaines et onusiennes.