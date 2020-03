Djibouti : les mesures préventives contre le Coronavirus

Le président Djiboutien Ismail Omar Guelleh avait décrété une semaine de congé pour l’ensemble du personnel non essentiel de l’administration.

Dans un discours télévisé, M. Guelleh, cité par l’agence Djiboutienne d’information, ADI, a appelé ses concitoyens à restreindre leurs déplacements au strict nécessaire et d’éviter tout rassemblement, soulignant que cette semaine de congé touchera l’ensemble du personnel non essentiel de l’administration en dehors des services de santé, de la police, de la gendarmerie et de l’armée.

Les commerces non essentiels devront également être fermés à l’exclusion des supermarchés, marchés et autres distributeurs d’alimentation, des pharmacies, des banques, et les stations-services.

Le président Djiboutien a également annoncé que les nouveaux cas confirmés du coronavirus par les services de la santé, étaient de nationalité djiboutienne.

Dans le même sillage, le premier ministre djiboutien, Abdoulkader Kamil Mohamed, avait annoncé l’intensification et l’élargissement des mesures préventives pour contenir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le pays.

En plus des unités de lavage des mains installées dans les lieux publics, les marchés, les restaurants et les banques à travers le pays, la suspension des activités sportives et culturelles et la fermeture des écoles, des universités et des mosquées, le PM djiboutien a déclaré la fermeture des frontières terrestres et maritimes et la suspension des mouvements pendant deux semaines à partir de mardi, sauf pour le trafic de marchandises.

Malgré ces mesures, Djibouti va prolonger le confinement de la population pour contenir la propagation du COVID-19, a annoncé mercredi le ministre djiboutien des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf.