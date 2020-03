Mauritanie : la lutte contre le Coronavirus

Le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé le mercredi la création d’un Fonds national de solidarité sociale sur des ressources publiques et des contributions volontaires pour lutter contre le coronavirus Covid-19 et ses conséquences.

El Ghazouani a précisé que son pays a dès le début, pris une série de mesures sanitaires et sécuritaires préventives en vue de se protéger contre l’infiltration du virus et de réduire les pratiques qui contribuent à sa propagation par la limitation des rassemblements, l’auto-confinement et la restriction des déplacements.

Le Président a expliqué que toutes les mesures prises à ces différents niveaux et celles qui viendraient à être décidées en cas de besoin sont indispensables à la protection du pays contre ce fléau.