Côte d’Ivoire : projet d’électrification «PROSER I»

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 62,35 millions d’euros (soit 40,89 milliards de Fcfa), au profit de la Côte d’Ivoire, en vue du financement de l’électrification de plus de 1 388 localités rurales.

Ce financement adopté le mercredi 25 mars 2020, devrait permettre la réalisation de la première phase du Projet de renforcement des ouvrages du système électrique et d’accès à l’électricité appelé «PROSER I».

La réalisation du projet, d’une durée de 4 ans, permettra le raccordement au réseau électrique de 1388 localités dont 1039 (75%) ont moins de 500 habitants et jusqu’ici non concernées par les premières opérations financées par la Banque et les autres Partenaires au développement.