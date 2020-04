Rwanda : FMI débloque 109 millions USD pour Coronavirus

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un financement d’urgence de 109,4 millions de dollars au Rwanda pour aider le pays à faire face à la pandémie du nouveau Coronavirus Covid-19.

Ce financement a été accordé dans le cadre de la Facilité de crédit rapide (FCR) qui fournit une aide financière concessionnelle rapide avec une conditionnalité limitée aux pays à faible revenu, a indiqué le FMI dans un communiqué.

« La pandémie de Covid-19 a paralysé l’économie du Rwanda, créant un besoin urgent de balance des paiements », a déclaré dans un communiqué Tao Zhang, directeur général adjoint et président par intérim du FMI.

Le FMI a affirmé que ce financement d’urgence contribuera à atténuer les pressions liées à la pandémie de Covid-19 sur le commerce, le tourisme et les réserves de change, et à fournir des « ressources indispensables » aux dépenses de santé ainsi qu’aux entreprises et aux ménages touchés par la crise.