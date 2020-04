Burkina Faso: sept morts dans deux attaques distinctes

Au moins sept personnes, dont trois militaires, ont été tuées entre jeudi et vendredi dans deux attaques distinctes au Burkina Faso, selon des sources sécuritaires samedi.

Vendredi, un véhicule du détachement militaire de Toéni (nod-ouest) a sauté sur un engin explosif improvisé. Trois soldats ont été tués et quatre autres blessés.

Une autre attaque a été perpétrée dans la nuit de jeudi à vendredi contre des volontaires de défense dans le nord du Burkina Faso faisant quatre morts et un blessé.

Les volontaires de défense sont des milices créées par l’état et formées par des spécialistes sur l’armement, sur les tactiques de base, c’est-à-dire les embuscades, sur la gestion d’un poste d’observation, l’éducation civique et morale, les règles de discipline, les principes d’usage des armes et le respect des droits de l’homme.

Leur tâche principale est de fournir des informations et de défendre le territoire au niveau de leur lieu de résidence en cas d’attaque.