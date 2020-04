Egypte: une cellule de 7 terroristes neutralisée

Le bilan de l’assaut des unités spéciales le mardi, fait état de 7 terroristes éliminés, un policier tué et trois autres blessés.

« Les forces de sécurité ont reçu un tuyau sur la présence de nombreux terroristes dans un appartement » du quartier d’Al-Amiriya et se sont alors rendues sur place, a ajouté la même source, ajoutant qu’un échange de tirs s’en est suivi et deux membres des forces de sécurité ont été blessés et transférés à l’hôpital, avant que l’un d’eux ne décède, selon la même source.

La cellule a été « neutralisée », a-t-on fait savoir, notant que cette opération a duré plusieurs heures jusqu’après 20H00, heure du début du couvre-feu nocturne imposé par les autorités égyptiennes pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Une « cellule terroriste » a été « neutralisée » alors qu’elle s’apprêtait à s’en prendre à des chrétiens pendant les célébrations de Pâques, a indiqué le ministère de l’intérieur dans un communiqué.

Les autorités égyptiennes sont confrontées aux différents groupes ou organisations terroristes dont le support est généralement attribué aux frères musulmans.