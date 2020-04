Djibouti : lutte contre le Coronavirus Covid-19

Les pouvoirs publics et les représentants de la société civile travaillent la main dans la main à la sensibilisation du public contre la pandémie du nouveau Coronavirus, selon les médias.

« L’objectif principal de cette réunion entre les représentants de l’Etat et la société civile dans sa diversité, était de rechercher de concert les voies et moyens pour endiguer la propagation fulgurante de cette pandémie dans notre pays qui prend chaque jour une ampleur alarmante », selon la presse.

« Conscients que notre pays passe par une conjoncture difficile qui appelle à plus de vigilance et à plus de respect des mesures préconisées par les autorités sanitaires, notamment le confinement généralisé, la société civile et les représentants de l’Etat se sont convenus de travailler dorénavant, main dans la main, pour sauver le pays d’un désastre sanitaire majeur », souligne les publications.

Par ailleurs, quelque 1800 ménages vulnérables de régions défavorisées ont bénéficié des opérations de transferts monétaires, dans le cadre des programmes d’assistance sociale.

Conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour endiguer les retombées socio-économiques de la pandémie de Covid-19, les équipes du ministère des Affaires Sociales et des Solidarités et du Secrétariat d’état chargé de la décentralisation ont procédé aux opérations de distribution d’aides pécuniaires à plusieurs familles nécessiteuses, assurant que cette opération a été menée dans le respect des mesures sanitaires préconisant la distanciation sociale.