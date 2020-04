Nigeria : Pétrole

GP Global vient d’annoncer l’acquisition des actifs de la branche lubrifiants de la société nigériane Grand Petroleum, filiale de Nosak, un des plus importants conglomérats du pays.

Cette opération stratégique qui vient renforcer davantage la présence de GP Global au Nigeria et en Afrique de l’Ouest comprend une usine de mélange de lubrifiants à Lagos pour une capacité d’environ 50 000 tonnes par an et un solide réseau de distributeurs. L’acquisition comprend également des réservoirs de stockage d’une capacité de 6 000 kilolitres.

Pour Sudip Shyam, responsable mondial de la division Lubrifiants chez GP Global, la fabrication locale et à un solide réseau de distribution au Nigeria permettront désormais au groupe de se positionner « comme l’une des entreprises mondiales de lubrifiants et d’huiles de base à la croissance la plus rapide ».