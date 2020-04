RDC: au moins 30 morts dans les combats entre les FARDC et les miliciens dans le nord-est du pays

Le nouveau bilan fait état d’au moins 30 personnes tuées samedi et dimanche dans les offensives entre les forces armées FARDC et le groupe armé CODECO dans plusieurs localités du territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), selon l’armée.

Dans la nuit de samedi à dimanche, « des assaillants Codeco (un groupe armé très actif) ont surpris la population du village de Koli dans son sommeil, tuant 22 civils, tous de la communauté hema », a déclaré Adel Alingi, un administrateur dans la province de l’Ituri (nord-est).

Vingt-cinq personnes dont deux militaires ont été tuées dans deux attaques distinctes de groupes armés dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), ont indiqué mercredi des sources administrative et militaire.

Le porte-parole de l’armée dans cette région du pays, Jules Ngongo, a indiqué que les combats se sont déroulés après plusieurs tentatives d’incursion des miliciens lourdement armés, qui attaquent différents villages en commettant des exactions contre la population civile.

Le lieutenant Ngongo avance un bilan de 35 morts dont deux soldats des FARDC, plusieurs blessés ainsi que plusieurs armes récupérées par les forces loyalistes.

Selon la société civile de la province, les assaillants du groupe CODECO occupent au moins 26 localités sur les 28 que compte le territoire de Ndjugu, situé à une quarantaine de kilomètres de la ville de Bunia, chef-lieu de la province.

Vendredi dernier, les assaillants ont brûlé plusieurs véhicules qui transportaient des marchandises sur la route nationale numéro 27, qui relie la ville de Bunia et la frontière de l’Ouganda.

Le mercredi à Kinshasa, la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU en RDC et cheffe de la Mission de l’ONU en RDC (MONUSCO), Leila Zerrougui, a condamné les tueries commises ces dernières semaines dans le territoire de Djugu, avant de réitérer la détermination des Casques bleus de la MONUSCO à soutenir l’armée congolaise dans ses efforts.

Dans cette région aurifère et pourvue de pétrole, un conflit intercommunautaire avait fait plusieurs dizaines de milliers de victimes entre 1999 et 2003. Le conflit opposait deux communautés, les Lendu, majoritairement agriculteurs, et les Hema, éleveurs et commerçants.