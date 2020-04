Lutte contre le Coronavirus: des experts médicaux chinois attendus ce jeudi à Ouagadougou

Une équipe de 12 experts médicaux chinois est attendu ce jeudi à Ouagadougou, pour aider le Burkina Faso dans sa lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19), annonce un communiqué de l’ambassade de Chine.

Selon le communiqué de la représentation diplomatique chinoise à Ouagadougou dont l’AIB a reçu copie, l’équipe d’experts est «issue principalement de l’hôpital populaire de Tianjin d’où provient l’équipe médicale internationale d’urgence certifiée par l’Organisation mondiale de la santé».

Elle est composée de «spécialistes évoluant dans différents domaines tels que celui de la respiration, des maladies graves, de la médecine interne, de l’imagerie médicale, de l’analyse en laboratoire, des recherches épidémiologiques, de la désinfection, des soins infirmiers», indique le communiqué.

Le Burkina Faso enregistre à la date du 14 avril 2020, 542 cas positifs dont 226 guérisons et 32 décès.

Le communiqué précise qu’avant son départ, le groupe d’experts médicaux a bénéficié d’une cérémonie d’au revoir de la ville de Tianjin dans la soirée du 15 avril 2020.

«Les habitants de la ville attendent avec impatience que vous apportiez la paix et la santé», a déclaré à l’occasion Cao Xiaohong, maire adjoint de Tianjin, rapporte le communiqué.

Selon le même document, le maire adjoint a ajouté que «chaque expert, en plus d’être un médecin est porteur de message de paix et d’amitié».

«J’espère que vous garderez cette mission à l’esprit et que vous ferez preuve de dévouement, que vous incarnerez pleinement les valeurs de responsabilités et de travailleurs médicaux chinois et que vous améliorerez le niveau de la coopération médicale sino-burkinabè», a-t-il lancé à l’attention des 12 experts médicaux.

Le Burkina Faso et la Chine ont rétabli leurs relations bilatérales le samedi 26 mai 2018, après 24 années de rupture.