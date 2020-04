G5 Sahel: annulation de la dette  pour faire face au coronavirus

Les ministres des Affaires étrangères et de la coopération des pays du G5 Sahel, réunis en vidéoconférence, ont sollicité les partenaires financiers internationaux pour l’annulation de la dette de leurs pays, afin de leur permettre de faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie du Coronavirus Covid-19.

L’effacement de la dette totale et non d’un an annoncée par le G20, va permettre au Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, outre la pandémie, la sécheresse et le social, de pouvoir combattre le terrorisme ainsi que la criminalité organisée dans la région.

Depuis quelques années, la zone du Sahel est le théâtre d’une recrudescence des attaques terroristes jihadistes des groupes affiliés à l’Etat islamique, al Qaeda ou autres…