France : L’opération Barkhane est un atout sécuritaire pour le Sahel

L’opération Barkhane, composée actuellement de 5100 militaires, a été́ lancée le 1er aout 2014 pour soutenir les forces armées du Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad (pays du G5 Sahel).

Cette force Barkhane poursuit sa lutte contre les groupes terroristes armés dans la région du Sahel. Ces groupes font partie généralement de l’état islamique au grand Sahara (EIGS).

L’objectif principal est de sécuriser la région, de rassurer les populations, de former et d’encadrer les armées du G5 Sahel.

Sous le commandement français, Barkhane a pu éliminer des centaines de terroristes et détruire des quantités de matériels et d’armement dans des frappes aériennes et terrestres.