France : Apport de 15 millions d’euros au Programme alimentaire mondial

La France a octroyé une aide de 15 millions d’euros, en hausse de 30% par rapport à l’année précédente, au Programme alimentaire mondial (PAM), pour les pays les plus fragiles à travers le monde dans le contexte actuel de pandémie du Coronavirus.

Avec ces aides, le PAM pourra maintenir ses opérations d’assistance alimentaire et de nutrition, notamment là où les systèmes de santé et les programmes de protection sociale sont faibles, et où l’impact du virus est particulièrement redouté.

Au total, 44% de cette contribution sont destinés aux pays de l’Afrique de l’Ouest, alors que le PAM a récemment alerté sur la situation humanitaire particulièrement compliquée qui s’y profile à l’approche de la saison dite de soudure, lorsque les greniers sont vides et que les récoltes se font attendre.

Cette contribution permettra aussi au PAM d’intervenir dans 24 pays : en Algérie, en Afghanistan, au Bangladesh, au Cameroun, à Djibouti, en Ethiopie, en Irak, en Jordanie, au Laos, au Liban, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, au Niger, en République Centrafricaine, en République Démocratique du Congo, au Sénégal, en Syrie, au Tchad, dans les territoires palestiniens et au Yémen. A cette contribution s’ajoute l’aide anticipée pour répondre aux besoins d’urgence au Burkina Faso, au Soudan du Sud et au Zimbabwe.