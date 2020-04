Sénégal : un don de l’UE non remboursable de 150 millions d’euros

L’Union européenne (UE) a décidé d’accorder au Sénégal, un don non remboursable de 150 millions d’euros (près de 100 milliards de francs CFA), dans le cadre de la lutte contre le nouveau Coronavirus Covid-19, a annoncé mardi la représentante de l’UE au Sénégal, Irène Mingasson.

« Cette pandémie mérite une réponse mondiale et rapide. Elle nous touche nous tous et partout. Nous ne vaincrons cette pandémie, qu’ensemble unis », a indiqué Mme Mingasson, lors d’une conférence de presse co-animée par vidéoconférence avec le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott.