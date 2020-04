Mali: deux terroristes neutralisés dans le Nord

Deux éléments d’un groupe armé terroriste ont été neutralisés, jeudi dernier, par les forces armés maliennes à Gossi, dans la région de Tombouctou (Nord), rapporte samedi l’agence de presse malienne (AMAP).

« Les forces loyalistes ont accroché au cours d’une patrouille à Gossi, deux éléments d’un groupe terroriste armé avant de les neutraliser et leur récupérer deux pistolets mitrailleurs et un important lot de chargeurs garnis », selon la même source.

L’AMAP qui cite une source sécuritaire, ne précise pas l’identité des assaillants, les moyens de transport qu’ils empruntent ou l’existence d’une de leurs bases dans cette localité située à 160 km au Sud ouest de la ville de Gao, au Nord du pays.

Par ailleurs, le Chef d’État-major Général des Armées, le général de Division Abdoulaye Coulibaly a bouclé vendredi, une visite de terrain au Poste de Commandement Interarmes Théâtres Est de l’Opération Maliko (PC-IAT) dans la 1ère région militaire de Gao, a appris l’AMAP de source sécuritaire.

Il s’agissait pour le Général Coulibaly d’apporter le soutien du Chef Suprême des Armées, le président Ibrahim Boubacar Keita au commandement et ses troupes engagées sur les théâtres des opérations, après l’attaque des postes de commandement de Tarkint et de Bamba.