RDC: 50 morts en 4 jours dans l’est

Au moins 50 morts dans le dernier bilan non officiel des affrontements intercommunautaires dans deux provinces de l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon des rescapés, des hommes armés de fusils et de manchettes ont assassiné une trentaine de personnes et blessé plusieurs d’autres à Mahagi et Djugu, dans la province de l’Ituri (nord-est).

Les militaires congolais, dans des combats contre des milices à Lisey, ont perdu au moins deux soldats.

Dans la province du Nord-Kivu, une attaque des Forces démocratiques alliées (ADF) a fait au moins six morts.

L’armée régulière aurait tué quatorze personnes parmi les assaillants.

Les Forces démocratiques alliées (ADF) ont intensifié leurs tueries contre les civils dans le territoire de Beni au Nord-Kivu, depuis le mois de novembre, en représailles aux opérations militaires de l’Etat de la RCD dans la région.