Côte d’Ivoire : condamnation de Guillaume Soro

L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne et candidat déclaré à l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, a été condamné mardi, par contumace, pour “recel de détournement de deniers publics” et “blanchiment de capitaux”, à 20 ans de prison ferme, à payer 4,5 milliards de FCFA d’amende et à la privation de ses droits civiques pendant sept ans.

Les chefs d’accusation dans cette affaire se rapportent à l’achat en 2007 de sa résidence dans la commune de Marcory à Abidjan pour la somme de 1,5 milliards de francs CFA, soit environ 2,3 millions d’euros. Ladite résidence, une villa, a été acquise grâce à des fonds du trésor public ivoirien.

Selon le portail d’information « Abidjan.net », Guillaume Soro a affirmé cette condamnation est un « non-événement » et qu’il « maintient sa candidature » à la présidentielle ivoirienne d’octobre prochain.