FMI: 3,4 milliards de dollars pour le Nigeria

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé 3,4 milliards de dollars d’aide financière d’urgence au Nigeria pour faire face aux répercussions de la pandémie de coronavirus.

Selon un communiqué de l’institution financière internationale, cette aide s’inscrit dans le cadre de l’instrument de financement rapide pour soutenir les efforts des autorités d’Abuja pour faire face aux « graves répercussions économiques du choc COVID-19 et à la forte baisse des prix du pétrole ».

« L’épidémie de COVID-19 a amplifié les vulnérabilités existantes, conduisant à une contraction historique de la croissance du PIB réel et à d’importants besoins de financement extérieur et budgétaire » de ce pays le plus peuplé d’Afrique, selon la même source.