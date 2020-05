Cameroun : 226 millions de dollars du FMI pour Coronavirus

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé lundi, le déboursement au Cameroun de 226 millions de dollars pour l’aider à combattre l’impact économique de la pandémie de coronavirus.

« La faiblesse de la demande mondiale, la baisse des prix des produits de base et les mesures de confinement pèsent sur les perspectives et entraînent un impact économique et social important », explique un communiqué du FMI.

« Les autorités prennent des mesures décisives pour limiter la propagation du virus et son impact économique et social », a souligné le directeur général adjoint du fonds, Mitsuhiro Furusawa, cité dans le communiqué.