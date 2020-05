Côte d’Ivoire : crédit de 35 millions de dollars de la BM  

La Banque mondiale et le gouvernement ivoirien ont signé un accord de crédit de 35 millions de dollars pour renforcer la lutte contre la pandémie de COVID-19 (Coronavirus) dans le pays.

Cet appui vient s’ajouter aux 40 millions USD déjà mobilisés par le biais du mécanisme d’intervention d’urgence (CERC) à travers le Projet d’achat stratégique et d’alignement des ressources et des connaissances en santé, indique mardi un communiqué de la BM.

Cela porte désormais à 75 millions USD le montant total alloué par la Banque mondiale au profit de la Côte d’Ivoire pour faire face aux mesures d’urgence dans la lutte contre le COVID-19.

Le Projet stratégique de préparation et de riposte au Covid-19 vise à renforcer la prévention et le système de santé publique en fournissant des équipements de protection individuelle au personnel soignant et en fournissant du matériel adéquat aux unités de soins intensifs et aux établissements de santé.