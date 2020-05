Côte d’Ivoire: Plainte déposée jeudi contre Guillaume Soro à Paris 

Une plainte a été déposée jeudi à Paris contre Guillaume Soro. Soro est accusé de « torture, assassinat et crimes de guerre » pour des faits commis lorsqu’il était le chef des Forces nouvelles entre 2003 et 2011.

Deux chefs d’accusation selon les avocats : des massacres commis à Bouaké et Korogho en 2004 lors de combats entre factions rebelles pro-Soro et pro-IB et la mort d’Ibrahima Koulibaly, dit IB, « général autoproclamé » et rival de Guillaume Soro à la tête de la rébellion le 27 avril 2011.