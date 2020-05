Algérie : Le polisario continue de leurrer les marocains sahraouis dans les camps algériens de Tindouf

Le polisario s’obstine à vouloir saper le moral des marocains sahraouis des camps de Tindouf par des slogans obsolètes et contraires aux droits humains, au moment où la jeunesse sahraouie souffre depuis des décennies du despotisme infligé par des dirigeants narcissistes qui ne pensant qu’à leurs privilèges personnels.

Cette situation créée par des brebis galeuses et leurs mentors, leur permet de poursuivre leur enrichissement à travers les aides internationales et la manne pétrolière du pays hôte, en l’occurrence le régime algérien.

Plus tôt que de s’occuper du bien être de son ‘’peuple’’ dont il a grand besoin aujourd’hui plus qu’hier, le pouvoir algérien fait du polisario son cheval de Troie pour asseoir sa légitimité haineuse sur la scène intérieure et extérieure.

L’hostilité du système « militaro-tebbounien » est devenue flagrante par ses interventions dans les instances internationales et qui ne fait qu’aggraver la situation des marocains retenus à Tindouf.

A l’instar du Mouvement des Sahraouis pour la paix, créé le 22 avril dernier en Espagne, plusieurs voix s’élèvent crescendo dans ces prisons à ciel ouvert pour dénoncer les dirigeants du polisario et leurs acolytes.

Pris de désarroi, le mouvement séparatiste soutenu par l’Algérie tente de surfer sur la vague des Fake news.

La propagande algérienne et les porte-voix du Polisario se sont ainsi relayés pour sortir du néant un document attribué au Bundestag allemand, alors même que l’Allemagne, à l’image de toutes les grandes capitales dans le monde et de l’ONU, n’a jamais accordé le moindre crédit à la république fictive du Sahara (RASD), autoproclamée avec le soutien de l’Algérie.