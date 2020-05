Ghana : Pétrole

Le gouvernement ghanéen vient d’ordonner à la société locale Springfield E & P et le producteur italien Eni d’entamer immédiatement des pourparlers sur ‘’l’unitisation’’ des champs pétroliers Afina et Sankofa, récemment découverts au large.

L’unitisation est l’exploitation conjointe et coordonnée d’un réservoir identique de pétrole et/ou de gaz par différents propriétaires d’où les champs puisent leurs fluides. C’est le meilleur mécanisme pour assurer la récupération maximale de pétrole et de gaz de manière efficace et empêcher un forage compétitif qui pourrait endommager le réservoir.

Les deux compagnies ont reçu cette directive sur la base de preuves techniques montrant que le réservoir chevauche les deux blocs.

Les deux parties ont 120 jours pour mener à bien les négociations, faute de quoi le ministère de l’Energie évoquera la loi pour définir les conditions de l’unitisation. Elles décideront aussi des parts qui reviennent à chacun dans la nouvelle configuration.