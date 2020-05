Le chanteur et musicien guinéen Mory Kanté, rendu mondialement célèbre par le tube « Yéké Yéké » dans les années 1980, est décédé vendredi à l’âge de 70 ans à Conakry.

Le « griot électrique » s’est éteint de maladie « vers 9H45 ce matin à l’hôpital sino-guinéen » dans la capitale guinéenne.

« Yéké Yéké », l’un des plus grands succès de l’histoire de la musique africaine sorti en 1987 et adapté plus tard en chinois, en arabe ou en japonais, s’est vendu à des millions d’exemplaires.