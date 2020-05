BM : 160 millions dollars à quatre pays de l’Afrique de l’Est

La Banque Mondiale (BM) va octroyer 160 millions de dollars pour la lutte antiacridienne à l’Ethiopie, Djibouti, Kenya et l’Ouganda, pays dont la sécurité alimentaire est menacée.

Ce financement s’inscrit dans le cadre d’un nouveau programme de 500 millions de dollars destiné à aider les pays d’Afrique et du Moyen-Orient à lutter contre l’invasion de criquets pèlerins.

L’Ethiopie bénéficiera d’un financement de 63 millions de dollars, Djibouti de 6 millions de dollars, le Kenya d’une enveloppe de 43 millions de dollars, et 48 millions de dollars pour l’Ouganda.

« Les invasions de criquets pèlerins exposent à une double crise les pays qui sont également aux prises avec la pandémie de COVID-19 », souligne le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass. « Cette urgence alimentaire, conjuguée à la pandémie et à la mise à l’arrêt des économies avancées, met encore plus en danger des populations qui figurent parmi les plus pauvres et les plus vulnérables du monde », ajoute-il.

L’Afrique de l’Est compte «déjà 22,5 millions d’habitants en situation d’insécurité alimentaire aiguë et 10,8 millions de personnes déplacées», selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.