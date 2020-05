Ethiopie : plus de 300 milles déplacés à cause des pluies diluviennes

Les inondations qui se sont produites dans différentes régions d’Ethiopie ont entraîné le déplacement de plus de 300 000 éthiopiens.

Au cours des mois d’avril et de mai, de fortes pluies torrentielles se sont abattues sur l’Ethiopie provoquant des inondations et des glissements de terrain dans les Etats régionaux de Somali, Oromia, Afar, Nations, Nationalités et peuples du sud (SNNP) et Dire Dawa.

Selon les derniers rapports du gouvernement, près de 470 163 personnes sont touchées et 301 284 personnes sont déplacées à cause des inondations à travers le pays.