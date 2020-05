Burkina Faso: 10 terroristes éliminés dans une opération antijihadiste à Sourou

L’état-major des armées a affirmé dans un communiqué que 10 terroristes ont été tués jeudi lors d’une offensive contre une base jihadiste dans l’Ouest du Burkina Faso.

« Une unité mixte du détachement de Toéni, composée d’éléments de la gendarmerie nationale et de militaires de l’armée de terre, a mené une action offensive contre une base d’un groupe armé terroriste à Worou (province du Sourou) », souligne l’état-major.

« Cette opération antijihadiste a permis de neutraliser dix terroristes et de récupérer des armes et des motos », selon l’état-major, qui précise qu’un « gendarme a malheureusement été blessé au cours de l’opération ».

08 jihadistes ont été tués et 38 autres interpellés lors d’une opération conjointe des armées burkinabè et ivoirienne à la frontière des deux pays, selon un communiqué du 24 mai.

Depuis des semaines, des accrochages entre les armées de la région du Sahel et les groupes terroristes et criminelles, ont fait des centaines de morts et de blessés ainsi que de nombreux déplacés.