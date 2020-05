Nigeria : libération de 241 otages de Boko Haram

Les forces sécuritaires nigérianes ont pu libérer 241 personnes retenues en otage par le groupe terroriste Boko Haram dans l’Etat de Borno, dans le nord-est du pays, au cours d’une récente opération, a annoncé jeudi le quartier général de la Défense.

Parmi les otages se trouvaient 105 femmes et 136 enfants. Ils ont été secourus dimanche dans la ville de Mudu lors d’une opération de déminage par les troupes de l’opération Lafiya Dole, a déclaré John Enenche, porte-parole du quartier général de la défense, ajoutant que les personnes secourues étaient actuellement sous observation médicale.

Par ailleurs, une centaine de corps ont été inhumés jeudi à la suite d’une série d’attaques d’hommes armés dans la région nord-ouest du Nigeria, selon des sources sanitaires.

Ces massacres se sont déroulés dans les villages de Garki, de Dan Aduwa, de Kuzari, de Katuma et de Masawa, situés à environ trois kilomètres du village de Sabon Birrnin Gobir dans le nord de l’Etat de Sokoto.

Plus de 8.000 personnes ont péri dans ces tueries depuis 2011 et plus de 200.000 civils déplacés, selon les estimations des chercheurs de l’International Crisis Group (ICG).